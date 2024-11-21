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В Палестине отреагировали на выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

Власти Палестины поприветствовали выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

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Jose Luis Magana/AP

Власти Палестины поприветствовали выдачу ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Заявление руководства Палестины опубликовало палестинское агентство WAFA.

Подчеркивается, что это решение возвращает надежду и доверие к международному праву.

В Рамалле призвали все государства — члены МУС и ООН выполнить решение суда и привлечь к ответственности Галанта и Нетаньяху, прекратив сотрудничество с ними на государственном уровне.

До этого ультраправый израильский министр призвал присоединить Западный берег Иордана и прервать связи с властями Палестины в ответ на выдачу ордеров МУС в отношении главы правительства и министерства обороны Израиля. Предложения израильского политика нарушают все требования резолюций Совета Безопасности ООН по ближневосточному конфликту.

Ранее в Госдуме прокомментировали ордер на арест Нетаньяху.

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