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В Госдуме прокомментировали ордер на арест Нетаньяху

Слуцкий: реакция Запада на ордер МУС на арест Нетаньяху будет показательной

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Eduardo Munoz/Reuters

В случае с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху станет показательной реакция Запада на его выполнение. Об этом заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

«Россия не признает юрисдикцию МУС. Но здесь важно не отношение нашей страны к деятельности этой организации, а стран коллективного Запада», — сказал он.

Он отметил, что будет крайне важно узнать, будут ли европейские страны готовы выполнить требования МУС, или проигнорируют его, тем самым пойдут на поводу у США. По словам Слуцкого, решение станет лакмусовой бумажкой в отношении «двойных стандартов».

В четверг Международный уголовный суд выдал ордер на Нетаньяху и Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Ранее в ООН оценили решение МУС арестовать Нетаньяху.

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