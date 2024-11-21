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В российском посольстве раскрыли, что может помешать налаживанию отношений США и РФ

Посол Келин не исключил провокаций для подрыва налаживания отношений США и РФ

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Dylan Martinez/Reuters

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин не исключил постановки Западом очередной провокации для подрыва намерений избранного президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу TRT World, передает РИА Новости.

«Я могу предвидеть своего рода масштабную провокацию», — отметил он.

В качестве примера Келин привел провокацию в Буче и напомнил о случае с малазийским самолетом. По его словам, ситуация может быть специально задумана, для того чтобы подорвать первоначальные намерения Трампа.

Глава российской дипмиссии обратил внимание, что Москва не загадывает наперед по поводу возможного улучшения отношений между РФ и США. Он подчеркнул, что у России уже были подобные устремления во время первого президентского срока Трампа, но политик попал в такую ситуацию, что не смог сделать ничего положительного для улучшения контактов между двумя странами.

До этого Келин заявил, что Великобритания непосредственно участвует в конфликте на Украине.

Ранее Великобритания ввела санкции против «Юнармии».

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