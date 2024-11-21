Российский посол заявил, что РФ не нужен посредник по Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала TRT World заявил, что РФ не нужен посредник на возможных будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Я не думаю, что нам нужен посредник или кто-то, кто выступит между сторонами», — заявил он.

При этом Келин отметил, что Москве нужен справедливый подход к этим переговорам.

Он отметил, что на сегодняшний день было предложено несколько мирных инициатив, однако все они сосредоточены на территориальном вопросе, при этом, по его словам, Москва хочет добиться долгосрочного прекращения боевых действий.

Также Келин заявил, что Великобритания непосредственно участвует в конфликте на Украине. Так он прокомментировал применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) британских ракет Storm Shadow по российской территории. По словам Келина, в этой связи в России ожидают от стран Запада тщательного анализа обновленной ядерной доктрины «во избежание недооценки рисков эскалации».

Ранее Великобритания ввела санкции против «Юнармии».