Американские бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами предлагают урезать финансирование международных и неправительственных организаций, работающих на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на колонку предпринимателей в The Wall Street Journal.

Они хотят урезать количество чиновников, которым обещают найти другую работу в частном секторе, а также сократить размер субсидий, трат на государственные медиа, отменить несколько федеральных норм и изменить законы страны. В числе первых, как отмечает «Страна», международные и неправительственные организации, ведь на них из государственного бюджета уходит намного меньше бюджета. На Украине, по данным местного СМИ, очень много организаций, которые связаны с США. Их финансируют, к примеру, некоторые украинские ведомства и группы антикоррупционных активистов.

Во вторник сообщалось, что Илон Маск планирует полностью пересмотреть государственные расходы США, избавившись от всего, что сочтет лишним. В качестве примеров того, на что Штаты больше не должны тратить деньги, Маск привел расходы на Украину, гендерные исследования в Пакистане, образовательные курсы для трансгендеров на Ближнем Востоке и развитие туризма в Египте.

Ранее Песков оценил вероятность посредничества Маска в урегулировании на Украине.