Постпред РФ в Вене призвал МАГАТЭ отреагировать на заявления Украины по ЯО

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудить заявления руководства Украины о возможности создания ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«Сначала несколько публичных заявлений на этот счет сделал Владимир Зеленский. Позже подобные оценки были обнаружены в докладе украинского Национального института стратегических исследований, который является консультативным органом при Совете по национальной безопасности и обороне Украины», — напомнил Ульянов.

Дипломат назвал данную тенденцию «чрезвычайно тревожной» и заявил, что она может привести к катастрофическим последствиям. С таким заявлением Ульянов выступил на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

До этого Ульянов осудил МАГАТЭ за то, что оно вновь не возложило ответственность за угрозы для ЗАЭС на Украину.

Ранее глава МАГАТЭ оценил ситуацию на Запорожской АЭС.