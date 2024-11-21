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Экспертов МАГАТЭ уличили в неудовлетворительной фиксации провокаций на ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ вновь не возложило ответственность за угрозы для ЗАЭС на Украину

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС неудовлетворительно справляются со своими обязанностями — фиксацией провокаций со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

По его словам, в этом, в общем-то, состоит главная проблема доклада агентства — в нем в очередной раз не указывается, что угрозы безопасности ЗАЭС создает именно украинская сторона.

Дипломат подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ имеет информацию, чтобы сделать такой вывод, но, похоже, «опасается возможных политических последствий».

Ульянов также обратил внимание, что Россия наблюдает наметившуюся тенденцию превышения руководством МАГАТЭ полномочий, в том числе на тему войны и мира в контексте ситуации на Украине.

В четверг, 21 ноября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции нестабильной.

Ранее в МИД раскритиковали главу МАГАТЭ за слова о «заморозке» конфликта на Украине.

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