Украинское руководство после провального контрнаступления в 2023 году смирилось с невозможностью вернуть территории, взятые под контроль бойцами Вооруженных сил РФ. Об этом в статье для агентства Bloomberg написал колумнист Марк Чемпион.

Он выразил уверенность, что Вашингтону и его союзникам пора перестать оценивать победу или поражение с точки зрения способности Киева вернуть утраченные земли. То же касается различных западных СМИ.

«Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления в 2023 году», — говорится в публикации.

По словам обозревателя, Киев больше не воспринимает возвращение всех территорий как путь к победе в конфликте с Москвой. Теперь украинские власти стремятся только создать систему безопасности, которая нужна стране для становления экономически жизнеспособным и независимым государством.

9 ноября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход назвала невозможным возвращение государства к границам 1991 года. В то же время она призвала граждан страны не полагаться на помощь со стороны США и Европейского союза, так как сильная Украина никому в мире не нужна.

Ранее в офисе президента Украины заговорили об отказе от возвращения земель из-за результатов выборов в США.