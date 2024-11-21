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В Финляндии одобрили выход страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Парламент Финляндии одобрил выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона

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Victor Lisitsyn

Правительство Финляндии на заседании одобрило выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Об этом сообщает Yle со ссылкой на информацию МИД Финляндии.

Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что данная форма сотрудничества больше «не отвечает сегодняшним потребностям, а создает дублирующие структуры».

По ее словам, совет был действующим каналом взаимодействия со странами региона до начала российской специальной военной операции на Украине.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был учрежден в январе 1993 года на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в норвежском Киркенесе. В него вошли в качестве постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Финляндия и Швеция, а также комиссия Европейских сообществ. Девять стран — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония — получили статус наблюдателей. 9 марта 2022 года СБЕР прекратил сотрудничество с Россией. 18 сентября 2023 года Россия инициировала выход из организации.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал закономерным шагом выход РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Ранее Кремль допустил выход РФ из Арктического совета.

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