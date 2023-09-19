В Совфеде прокомментировали выход РФ из СБЕР

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал закономерным шагом выход РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Соответствующую публикацию политик выложил в Telegram-канале.

По словам Бондарева, РФ не заинтересована в членстве в структурах, где ее «не уважают, ограничивают в правах или откровенно третируют».

«На протяжении 30 лет Совет был полезным и эффективным форматом сотрудничества в Арктике, но теперь этот механизм перестал работать по вине Скандинавских стран, которые входят в агрессивный блок НАТО», — заявил сенатор.

При этом он подчеркнул, что Россия не представляет военной угрозы скандинавским странам и способна самостоятельно реализовывать интересы в Арктике, несмотря на риск конкуренции с соседями.

«Россия вполне может реализовывать свои интересы в Арктике и в одностороннем порядке. <..> Россия обладает самым большим ледокольным флотом в мире и способна самостоятельно обеспечивать свои интересы в Арктическом регионе, мы контролируем Северный Морской путь, обладаем гигантскими природными богатствами... в арктической зоне. Поэтому наша позиция выигрышная», — заявил он.

Также сенатор выразил уверенность в том, что страны СБЕР вернутся к сотрудничеству с РФ и «никуда они от нас не денутся» из-за того, что Россия является «слишком выгодным» партнером для сотрудничества.

18 сентября Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона. В МИД РФ заявили, что с марта 2022 года деятельность совета фактически парализована по вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС), а финское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года, что является срывом действия принципа ротации.

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