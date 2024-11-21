Запад, который продвигает политику распределения квот на выбросы парниковых газов, должен, наоборот, платить России, обладающей самой чистой энергетикой и большими территориями лесов, поглощающих углекислый газ. С таким заявлением выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, выступая на круглом столе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики», передает ТАСС.

Он отметил, что в России самая чистая энергетика в мире, так как в стране используются газовые, гидроэлектрические и атомные станции, в отличие от Запада, где многие страны используют уголь.

«У нас нет выбросов. Кроме того, мы имеем наибольшую площадь лесов, что свидетельствует о том, что мы поглощаем углекислый газ, которого нам недостаточно. Западные страны должны платить нам за то, что мы «чистим» планету, вместо того чтобы устанавливать нам квоты», — подчеркнул Ковальчук.

Ковальчук также отметил, что проблема изменения климата является примером формирования псевдонаучной повестки Запада.

«Они без основательного научного анализа распространяют мнения, которые не соответствуют действительности. Хотя изменение климата действительно очевидно, некоторые выводы о его антропогенном происхождении являются сомнительными. Затем появляется повестка о низком содержании углерода, и назначаются способы решения этой проблемы», — добавил он.

24 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совместными усилиями Вашингтон и Брюссель стремятся продвигать «зеленую» энергетику, что направлено против России, Венесуэлы и Ирана.

Ранее сообщалось, что Запад продолжает скупать российское топливо.