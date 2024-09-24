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Запад продолжает скупать российское топливо

РИА Новости: Запад продолжает скупать топливо РФ благодаря лазейке в санкциях

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Западные компании продолжают скупать российское топливо благодаря лазейке в санкциях, за полгода они скупили продукта на $2 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD).

Известно, что поставки российского бензина и дизельного топлива ощутимо выросли благодаря нефтеперерабатывающим заводам в Турции, в первую очередь заводу Star Aegean, который на 98% зависит от нефти России. Девять из десяти баррелей с этого предприятия идут на Запад.

При этом в отчете аналитиков CREA отмечается, что это вовсе не свидетельствует о том, что все топливные грузы, прибывающие в Европейский союз из Турции, российские. В документе указано, что нефтеперерабатывающие заводы там могут перерабатывать почти миллион баррелей сырой нефти в день. Предполагается, что часть нероссийского топлива тоже перепродают.

Лазейки в санкционном законодательстве предоставляют компаниям Турции и Индии возможность экспортировать российское топливо на европейские рынки. Покупая это санкционное топливо, компании стран Европы значительно экономят, поскольку они платят Турции на 10% меньше, чем Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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