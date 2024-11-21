На Украине допустили согласие на заморозку конфликта, но с нюансом

Украина может согласиться на заморозку конфликта, но только в обмен на гарантии безопасности, включающие членство Киева в НАТО. Об этом заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в беседе с газетой Repubblica.

Он напомнил, что цель Украины – стать членом Североатлантического альянса, и без соответствующей перспективы страна не будет вести дискуссии о будущем. По словам Чернева, Киев никогда не признает часть своих территорий за Россией, но может обсудить прекращение огня.

Депутат также допустил, что Украина может согласиться на заморозку конфликта.

«Наверное, да. Но без каких-либо гарантий безопасности существует риск того, что в конечном итоге это станет просто паузой в войне. Перерыв, который даст России время подготовиться к следующему конфликту. Будучи членами НАТО, мы, возможно, сможем предотвратить этот сценарий и заложить основы для более прочного мира. Статья 5 — лучшая гарантия, к которой мы можем стремиться», — заявил он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что право на членство в НАТО является жизненно важным для Киева. Зеленский напомнил, что представленный им «план победы» Украины начинается с того, что страну пригласят в Североатлантический альянс.

Ранее на Западе раскрыли, чего лишится Украина на мирных переговорах с Россией.