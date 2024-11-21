В МИД РФ ожидают, что Швеция расследует обрыв кабелей без истерии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Швеция доведет расследование повреждения двух кабелей в Балтийском море без «российско-китайской истерии».

«Подтянулась тяжелая артиллерия немецкого издания Bild. Она выпустила статью, в которой утверждается, что во всем виновато некое китайское грузовое судно с капитаном-россиянином. Какая многоходовка. И Россия, и Китай, так сказать, тут виноваты», — заявила она.

По ее словам, в Москве ожидают, что поднятая «профессиональными русофобами российско-китайская истерия уляжется».

«Расследование тоже, хотелось бы все-таки надеяться, будет доведено до конца, в отличие от ситуации с Северным потоком», — добавила Захарова.

Датские военные суда ранее задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. По данным СМИ, капитан судна россиянин, а сам Yi Peng 3 следовал из российского порта Усть-Луга. По факту повреждения кабелей прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм». Шведская прокуратура квалифицировала произошедшее как диверсию.

Ранее в МИД РФ оценили идею восстановить «Северные потоки».