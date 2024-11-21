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Военный эксперт: между Россией и Украиной установились новые правила игры

Военэксперт Михайлов: в Киеве начали беспокоиться из-за атак РФ

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Между Россией и Украиной установились новые правила игры. Москва держит Киев в постоянном страхе. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов. Он напомнил, что в среду, 20 ноября, противник весь день ждал атаки со стороны РФ после ударов ракетами ATACMS по объектам в Брянской области.

Панические настроения начали распространяться после закрытия посольства США и диппредставительств нескольких стран Европейского союза, отметил эксперт.

«Они пошли на провокацию с ударами ATACMS по Брянску, они ожидают ответа, и ответ будет. Вопрос только какой — всеобъемлющий или, опять же, подразумевающий уничтожение энергоструктуры. Это мы увидим», — сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что опасения Киева и Запада вполне обоснованы.

20 ноября американское диппредставительство объявило о закрытии из-за «возможной угрозы серьезного нападения на Киев». Подробности не сообщались. Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам Америки быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

После этого работу остановили посольства Италии, Испании, Греции и других стран.

В ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS американского производства.

Ранее в США заявили, что решение по ATACMS говорит об озлобленности Байдена.

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