Власти Украины не скрывают, что так называемый «план стойкости» Владимира Зеленского необходим для сохранения его власти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Лента.ру».

Представитель МИД России напомнила цитату Зеленского об отмене выборов, назвав его «нацистским наполеончиком». По ее словам, на Банковой осознают собственные антирейтинги, а также возможность военного переворота из-за неудач ВСУ и растущей усталости граждан от конфликта с Россией.

Захарова подчеркнула, что Киев готов к дальнейшему «закручиванию гаек» в стране, и выразила уверенность, что на этом будет строиться политика Владимира Зеленского.

19 ноября Зеленский представил в Раде свой «план стойкости» для Украины. План состоит из 10 пунктов: «единство», «фронт», «оружие», «деньги», «энергетика», «безопасность», «сообщества», «человеческий капитал», «культурный суверенитет» и «политика героев».

В документе также содержится тезис, что выборы на Украине пройдут только «после победы». Зеленский также озвучил необходимость смены подходов к управлению в армии. Так, в стране должен будет действовать военный омбудсмен, а Минобороны и командование должны представить новую систему контрактов для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

Ранее в Польше обвинили Зеленского в нахальстве по отношению к лидерам Запада.