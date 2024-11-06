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Почти половина американцев считает, что поддержка трансгендеров зашла «слишком далеко»

AP: около половины американцев считают, что поддержка прав трансгендеров чрезмерна

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Tommy Martino/AP

Порядка половины граждан Соединенных Штатов считают, что поддержка трансгендеров в государстве стала чрезмерной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Associated Press, на которые ссылается РИА Новости.

По мнению половины опрошенных, государство уделяет слишком много внимания правам трансгендерных людей.

Четверть респондентов считает, что степень поддержки меньшинств достаточная. Каждый второй из десяти опрошенных отмечал, что трансгендерам не хватает поддержки от государства.

В связи с этим отмечается, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс, одним из ключевых тезисов предвыборной программы сделали нападки на трансгендеров.

Таким образом, основная часть проголосовавших за Трампа разделяет мнение о том, что поддержка трансгендеров в США «зашла слишком далеко». Среди сторонников соперницы Трампа Камалы Харрис мнения в этом вопросе разделились.

В октябре американские волейболистки отказалисьиграть против команды с транс-персоной в составе, поскольку не чувствовали себя в безопасности.

Ранее Дональд Трамп пообещал остановить все войны.

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