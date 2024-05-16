Бывший политик-трансгендер осознал себя мужчиной

Бывший политик-трансгендер из Алтайского края Роман Алешин заявил, что осознала себя мужчиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Россиянин, несколько лет называвший себя Юлией, вернулся к своему изначальному имени. Он также имел паспорт с отметкой о женском поле. По словам Алешина, он осознал себя парнем во время Великого поста и после общения с матерью.

«До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой — это сложно», — написал он.

Алешин рассказал, что на Радоницу перебрал старые альбомы своих предков и помолился за них, что помогло ему укорениться в мысли, что он — парень.

«Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь», — отметил экс-политик.

До этого юрист Артем Мугунянц в разговоре с Daily Storm рассказал, что трансгендеры смогут избежать мобилизации, поскольку медицинская комиссия зачастую признает их негодными к военной службе. Эксперт пояснил, что мужчины, которые решили поменять пол и стать женщинами, не подлежат мобилизации.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1 впервые опроверг слухи о том, что его 70-летняя жена Брижит родилась мужчиной и является трансгендером.

Ранее первый трансгендерный телеведущий Британии подал заявление в полицию на Роулинг.