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Депутат Белик заявил, что нападение на Белоруссию будет приравнено к нападению на Россию

Белик: нападение на Белоруссию будет приравнено к удару по России

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Нина Зотина/РИА Новости

Нападение на Белоруссию будет приравнено в России к нападению на собственную территорию. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, «нет ничего удивительного в планах Запада осуществить этот шаг», ведь Белоруссию можно рассматривать как «авангард национальной обороны России».

«Именно поэтому наше руководство готово всеми имеющимися силами обеспечить оборону нашего самого близкого союзника. Пойдет ли сейчас на этот шаг Запад? Не думаю», — сказал Белик.

20 ноября белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. Речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины. Также сообщается, что экстремистов готовили в том числе инструкторы из польского спецподразделения «Гром».

Ранее информацию о планах нападения на Белоруссию прокомментировал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

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