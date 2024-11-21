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Слуцкий прокомментировал информацию о планах нападения на Белоруссию

Слуцкий: в случае нападения на Белоруссию, РФ и Минску есть чем ответить

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Petrov Sergey/Global Look Press

Западные страны пытаются организовать второй фронт в Белоруссии с намерением создать новый антироссийский плацдарм, однако такие замыслы не осуществятся. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью РИА Новости, комментируя расследование белорусских журналистов.

«Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же — госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить», — сказал парламентарий.

Слуцкий также напомнил, что обновленная ядерная доктрина России утверждает — в случае агрессии против Белоруссии как части Союзного государства, Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ.

«Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем», — добавил политик.

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения экстремистов на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины. Также сообщается, что экстремистов готовили в том числе инструкторы из польского спецподразделения «Гром».

Ранее Белоруссии выдали участника террористического формирования.

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