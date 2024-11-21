Москва и Пхеньян подписали соглашение о торговом сотрудничестве

Россия и КНДР подписали протокол о 11-м заседании межправительственной Комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В публикации отмечается, что в церемонии участвовали министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо и члены делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Северной Корее Александр Мацегора.

Подписание соглашений состоялось в дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне.

12 ноября сообщалось, что КНДР официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Соглашение должно вступить в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор будет действовать бессрочно.

Договор включает 23 статьи и охватывает не только вопросы военной помощи, но и сотрудничество в таких областях, как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии.

Ранее Лавров заявил о стабилизирующей роли договора России и КНДР.