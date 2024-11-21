Новая Зеландия внесла «Хезболлу» в перечень террористических организаций

Правительство Новой Зеландии присвоило статус террористической организации ливанскому радикальному шиитскому движению «Хезболла». Об этом сообщает радиостанция RNZ.

Премьер-министр Кристофер Лаксон подчеркнул, что для включения «Хезболлы» в террористический список у властей имелись все необходимые доказательства. Кроме того, были соблюдены все необходимые юридические процедуры.

В этом же ключе выступила и генеральный прокурор страны Джудит Коллинз.

В свою очередь, организация «Сеть солидарности с Палестиной в Новой Зеландии» выступила с резким осуждением решения властей. В заявлении отмечается, что новозеландские власти отказываются выступать с осуждением военных преступлений, которые Израиль совершает на Ближнем Востоке.

20 ноября генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение будет наносить удары по центру Тель-Авива в ответ на бомбардировки израильской авиацией Бейрута.

Ранее «Хезболла» впервые атаковала беспилотниками генштаб Израиля.