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«Хезболла» впервые атаковала беспилотниками генштаб Израиля

«Хезболла» впервые атаковала беспилотниками генеральный штаб минобороны Израиля

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Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы шиитского движения «Хезболла» впервые атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию генерального штаба министерства обороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на движение.

Генштаб Израиля находится в Тель-Авиве.

Перед этим в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что военные перехватили два беспилотных летательных аппарата. По данным пресс-службы, оба БПЛА были запущены с территории Ливана. Из-за их вторжения в воздушное пространство в ряде районов на севере страны объявлялась воздушная тревога.

11 ноября глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. Дипломат отметил, что ракетный потенциал ливанского движения «Хезболла» был серьезно поврежден и утрачен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает способствовать урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном.

Ранее Турция разорвала отношения с Израилем.

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