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В Киеве назвали причины, по котором Зеленского не пригласили на G20

Нардеп Дубинский: Зеленского не пригласили на G20 из-за отказа обсуждать мир

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Bernadett Szabo/Reuters

Отказ бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить президента Украины на саммит G20 в Рио-де-Жанейро является закономерным результатом нежелания Владимира Зеленского обсуждать мирные инициативы и его критики в адрес Китая и Бразилии. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По его словам, всем уже очевидно, что Зеленский готовится к войне без помощи глобального Запада и без готовности к диалогу о мире. Дубинский отметил, что отказ в поездке на саммит «Большой двадцатки» должен подчеркнуть это «капсулирование». Зеленскому наглядно продемонстрировали, что если ему никто не указ, то не следует указывать другим.

Депутат заявил о неадекватном восприятии ситуации президентом Украины и его ближайшим окружением.

20 ноября шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что Запад не смог сделать Украину основной темой на саммите G20.

Ранее Лавров заявил о хамском отношении Зеленского к мирным инициативам КНР и Бразилии.

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