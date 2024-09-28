Лавров заявил о хамском отношении Зеленского к мирным инициативам КНР и Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает хамством высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским оценки мирных инициатив КНР и Бразилии по украинскому конфликту. Трансляцию его пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН ведет внешнеполитическое ведомство РФ.

Дипломат напомнил о словах Зеленского по поводу формулы мира, основанной на принципах, целях и нормах устава ООН.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru»), между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу. Сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира. Сказал, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света», — сказал Лавров.

Он иронично отметил, что усилия китайских и бразильских коллег Зеленский оценил «по достоинству».

12 сентября Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта «деструктивным». По его словам, Киев рассматривает нейтралитет правительства Бразилии «как соучастие в действиях России».

«Формулу мира» Зеленский представил в ноябре 2022 года на саммите G20. Всего он перечислил десять условий, среди которых вывод российских войск и освобождение всех украинских пленных (а также возвращение украинских детей, которых Киев считает незаконно депортированными). В списке есть достаточно абстрактные вещи, от «энергетической безопасности» до пункта «возвращение справедливости». Москва считает формулу неприемлемой, в России неоднократно подчеркивали ее нереалистичность, «тупиковость». Президент России Владимир Путин в январе 2024 года указывал, что пока на ней настаивают Украина и Запад, это не позволит начать переговоры.

Ранее к Лаврову после речи в ООН выстроилась очередь из желающих пожать руку.