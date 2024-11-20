Глава минобороны Китая отказался встречаться с шефом Пентагона

Пекин отказал Вашингтону во встрече министров обороны двух стран Дун Цзюня и Ллойда Остина, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По данным канала, Остин планировал встретиться со своим китайским коллегой на встрече министров обороны стран АСЕАН Плюс в Лаосе. Встреча двух министров была запланирована в рамках усилий по поддержанию военных линий связи между США и Китайской Народной Республикой.

»Китай не принял это предложение», — говорится в сообщении телеканала.

Авторы публикации подчеркивают, что причиной отказа со стороны Китая стала продажа оружия США Тайваню.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Лиме заявил, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.

Он подчеркнул, что, если США хотят сохранить мир в регионе, то они должны подходить к тайваньскому вопросу осмотрительно, выступать против независимости Тайваня и поддерживать мирное воссоединение Китая.

Ранее на Тайване объяснили, что дело глав минобороны КНР связано с утечкой в США секретных данных.