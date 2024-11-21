Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об отличиях нового президентства Трампа от предыдущего

ТАСС: президентство Трампа станет напористее и решительнее, чем при первом сроке

close
Jonathan Drake/Reuters

Второй президентский срок Дональда Трампа будет кардинально отличаться от первого. Такой прогноз озвучил в среду в разговоре с корреспондентом ТАСС анонимный американский эксперт.

«Трампу-47 не надо добиваться переизбрания, у него имеется более сильный мандат, чем у Трампа-45, в связи с более убедительной победой [на выборах по сравнению с 2016 годом], и он успешно консолидировал основную часть партийной базы республиканцев вокруг своей программы America First», — отметил политолог.

По мнению специалиста, вполне логично предполагать, что в течение следующих четырех лет Трамп будет управлять страной значительно более настойчиво и решительно. Многие его кандидаты на ключевые должности в администрации, не относящиеся к политической системе, демонстрируют именно такой подход. В этом контексте новое президентство Трампа в Белом доме станет «фундаментально отличным» от прежнего, уверен аналитик.

Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года.

Ранее Bloomberg заявил о возможных скорых переговорах Путина и Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами