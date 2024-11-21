В США заявили об отличиях нового президентства Трампа от предыдущего

Второй президентский срок Дональда Трампа будет кардинально отличаться от первого. Такой прогноз озвучил в среду в разговоре с корреспондентом ТАСС анонимный американский эксперт.

«Трампу-47 не надо добиваться переизбрания, у него имеется более сильный мандат, чем у Трампа-45, в связи с более убедительной победой [на выборах по сравнению с 2016 годом], и он успешно консолидировал основную часть партийной базы республиканцев вокруг своей программы America First», — отметил политолог.

По мнению специалиста, вполне логично предполагать, что в течение следующих четырех лет Трамп будет управлять страной значительно более настойчиво и решительно. Многие его кандидаты на ключевые должности в администрации, не относящиеся к политической системе, демонстрируют именно такой подход. В этом контексте новое президентство Трампа в Белом доме станет «фундаментально отличным» от прежнего, уверен аналитик.

Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года.

Ранее Bloomberg заявил о возможных скорых переговорах Путина и Трампа по Украине.