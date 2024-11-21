МИД Франции назвал законной обороной разрешение Украине на удары по территории РФ

Украина имеет право на самооборону и должна быть в состоянии защитить себя. Об этом заявил интервью телеканалу LCI официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, комментируя разрешение Украине наносить удары по российской территории западным дальнобойным оружием, передает РИА Новости.

Позиция Франции ясна, и президент страны Эммануэль Макрон уже говорил, что у Парижа нет «красных линий» в этом вопросе, отметил Лемуан.

«Украина имеет право на оборону, она находится в ситуации законной обороны в соответствии с принципами международного права, с Уставом ООН. Она должна быть в состоянии себя защитить», — сказал дипломат.

На вопрос о готовности Парижа разрешить Киеву использовать французские ракеты Scalp для ударов по территории России, представитель МИД повторил, что Украина «должна и может защищаться».

Сколько Франция поставила Украине соответствующих ракет, он не сообщил.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

До этого Белый дом разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее в Совфеде обвинили Макрона в лицемерии.