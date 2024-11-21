Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Франции назвал законной обороной разрешение Украине на удары по территории РФ

МИД Франции о разрешении ударов по России: Украина имеет право на оборону

close
Depositphotos

Украина имеет право на самооборону и должна быть в состоянии защитить себя. Об этом заявил интервью телеканалу LCI официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан, комментируя разрешение Украине наносить удары по российской территории западным дальнобойным оружием, передает РИА Новости.

Позиция Франции ясна, и президент страны Эммануэль Макрон уже говорил, что у Парижа нет «красных линий» в этом вопросе, отметил Лемуан.

«Украина имеет право на оборону, она находится в ситуации законной обороны в соответствии с принципами международного права, с Уставом ООН. Она должна быть в состоянии себя защитить», — сказал дипломат.

На вопрос о готовности Парижа разрешить Киеву использовать французские ракеты Scalp для ударов по территории России, представитель МИД повторил, что Украина «должна и может защищаться».

Сколько Франция поставила Украине соответствующих ракет, он не сообщил.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

До этого Белый дом разрешил Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее в Совфеде обвинили Макрона в лицемерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами