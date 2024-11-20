В Совфеде уличили Макрона в лицемерии за призывы к РФ о деэскалации

Сенатор Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона о деэскалации на Украине, адресованный России. По его мнению, подобные заявления — не что иное, как лицемерие, поскольку сначала Запад санкционирует удары вглубь РФ, а затем призывает Москву к миру.

«Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, <...> а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать», — подчеркнул Долгов.

Он добавил, что с подобными призывами Макрону следует обратиться к Вашингтону, а не к Москве.

Во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро Макрон призвал Россию к участию в «коллективной деэскалации» конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов Устава ООН и призвал президента РФ Владимира Путина «к здравому смыслу». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова объяснила стремление Макрона пожать руку Лаврову на саммите G20.