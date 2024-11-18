Борис Джонсон сделал заявление к 1000-му дню СВО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит в размере $500 млрд и назвать дату членства страны в НАТО. Публикация появилась на его странице в соцсети Х в преддверии 1000 дня СВО.

Он поприветствовал решение Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь российской территории дальнобойными ракетами и призвал Великобританию и Францию поступить так же.

«Кроме того, пора предоставить украинцам финансовую огневую мощь для выживания и победы в этом конфликте, предоставив им кредит вроде ленд-лиза в размере 500 млрд долларов, который они будут в состоянии вернуть», — написал Джонсон.

По его словам, Запад также должен «иметь мужество и логику», предоставив Украине гарантии безопасности и назвав конкретную дату по членству республики в НАТО.

Борис Джонсон известен как человек, который отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ весной 2022 года, вскоре после начала конфликта. Об этом в свое время рассказал глава украинской делегации на последних переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию.