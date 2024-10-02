Кандидат в вице-президенты США заявил об «экспансии» Израиля

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц, похоже, совершил оговорку, заявив об «экспансии Израиля и поддерживающих его сил». Соответствующее заявление он сделал, комментируя иранский ракетный удар по еврейскому государству, сообщает ТАСС.

«Способность Ирана, то есть Израиля, защищать себя абсолютно необходима. Возвращение заложников, прекращение гуманитарного кризиса в [секторе] Газа. Но экспансия Израиля и поддерживающих его сил — это абсолютная фундаментальная необходимость для Соединенных Штатов», — сказал Уолц на предвыборных теледебатах со своим оппонентом — кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Он не уточнил, о какой именно экспансии еврейского государства идет речь.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.