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Постпред России в Женеве прокомментировал атаку ВСУ с использованием ATACMS

Гатилов: атака с использованием ATACMS говорит о стремлении Запада к эскалации

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AP

Предпринятая Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на 19 ноября атака по территории Брянской области свидетельствует о стремлении Запада к дальнейшей эскалации международных отношений, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наибольшую опасность представляет конфронтация с участием стран, которые обладают военным ядерным потенциалом. Это чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.

Он добавил, что деградация международной обстановки вызвана обострением борьбы вокруг перспективной модели мироустройства.

Москва считает, что первый шаг для снижения конфликтного потенциала заключается в поиске и устранении первопричин фундаментальных противоречий, считает дипломат.

До этого бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что использование американских ракет ATACMS украинской стороной делает невозможными переговоры о мире с Россией.

Ранее в Британии назвали число ракет ATACMS в распоряжении Украины.

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