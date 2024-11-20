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В США прокомментировали возможность переговоров после использования ATACMS Украиной

W&S: использование ATACMS Украиной делает переговоры с Россией невозможными

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Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army via AP

Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy заявил, что использование американских ракет ATACMS украинской стороной делает невозможными переговоры о мире с Россией.

По мнению эксперта, президент США Джо Байден намерен затянуть конфликт и сделать почти невозможным заключение сделки для избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

«Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией», — поделился Брайен.

Он также выразил уверенность, что использование ATACMS Украиной никак не отразится на ходе конфликта.

До этого политолог Геннадий Подлесный заявлял, что после удара украинских войск ракетами ATACMS по объекту в Брянской области любая точка на планете, где есть военные объекты США, теперь под угрозой.

Ранее в Британии назвали число ракет ATACMS в распоряжении Украины.

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