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Американский контр-адмирал заявил, что «никто не хочет ядерной войны»

Бьюкенен: США должны быть открыты для переговоров о предотвращении ядерной войны

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Depositphotos

Так как никто не желает начала ядерной войны, США должны вести диалог в этом направлении с Россией, Китаем и Северной Кореей. Такое мнение выразил высокопоставленный представитель Стратегического командования (СТРАТКОМ) США контр-адмирал Томас Бьюкенен, сообщает ТАСС.

По словам Бьюкенена, Соединенные Штаты должны быть открыты для переговоров и обсуждения общих ценностей.

«Никто же не хочет ядерной войны, верно?» — сказал он в ответ на вопрос о реакции Соединенных Штатов на действия своих потенциальных противников, таких как Россия, Китай и КНДР.

Контр-адмирал выразил уверенность в том, что «вовлекать наших конкурентов в реальный и содержательный диалог» должно стать обязанностью не только Госдепартамента США, но и других американских ведомств.

20 ноября в США прокомментировали возможность переговоров после использования Украиной американских ракет ATACMS для ударов по российской территории. Как заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен, уходящий президент США Джо Байден намерен затянуть конфликт и сделать почти невозможным заключение мирной сделки для избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее глава минобороны Китая отказался встречаться с шефом Пентагона.

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