Британскую журналистку голосованием не пустили на пресс-конференцию к Лаврову

Журналистка британского телеканала Sky News попыталась ворваться без приглашения на пресс-конференцию к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но ее коллеги из Бразилии и России общим голосованием не пустили в пул. Об этом сообщает »Российская газета».

Отмечается, что на пресс-конференцию были изначально согласованы журналисты российских и бразильских СМИ — однако к месту проведения конференции также прибыла съемочная команда Sky News. Представители пресс-службы МИД России пошли на встречу журналистке и организовали голосование среди ее коллег.

Однако по итогам голосования возможность задать вопрос журналистке британского телеканала не дали. Несмотря на это, команда Sky News попыталась прорваться к Лаврову после пресс-конференции, но глава российской дипломатии уже отправился в аэропорт.

До этого заместитель британского посла растолкал российских журналистов во Внуково.

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