В высылке британских дипломатов увидели попытку «наказать» Лондон за поддержку Украины

Высылка Россией шести британских дипломатов, заподозренных в шпионаже, является попыткой Москвы «наказать» Лондон за его поддержку Украины. Об этом пишет Sky News.

В материале отмечается, что отзыв аккредитации у дипломатов представляет собой инструмент, который страны могут использовать «для нападок друг на друга или отправки сигналов недовольства».

«Решение ФСБ о высылке шестерых британских дипломатов в Москве было принято в тот момент, когда Великобритания и США размышляли над тем, разрешить ли Украине использовать свои ракеты большой дальности для поражения целей на территории России. По словам президента Владимира Путина, этот шаг будет расценен как прямое вступление западных союзников в войну против России», — говорится в тексте.

12 сентября ФСБ сообщила о том, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

Ранее стали известны имена британских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже.