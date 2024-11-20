В МИД обратили внимание на заявление о «тысячелетии» конфликта РФ и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, который заявил, что конфликт на Украине длится одну тысячу лет. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«К сожалению мы встречаемся в очень печальную дату. Ведь вчера была ровно 1000 лет с начала полномасштабного вторжения РФ на Украину», — заявил он.

Захарова отреагировала на эту оговорку.

«Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — сказала она.

Associated Press (АР) ранее сообщило, что армия России успешно продвигается вглубь территории Украины к 1000-му дню проведения спецоперации, в то время как перспективы Украины значительно ухудшаются. В материале отмечается, что Россия добивается устойчивых территориальных приобретений, в то время как Украина «изо всех сил пытается минимизировать потери, поддерживать моральный дух и убедить союзников, что с большей военной помощью она может переломить ситуацию».

Ранее Борис Джонсон сделал заявление к 1000-му дню СВО.