Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД обратили внимание на заявление о «тысячелетии» конфликта РФ и Украины

Захарова: в МИД Австрии заявили, что конфликт России и Украины длится тысячу лет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, который заявил, что конфликт на Украине длится одну тысячу лет. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

«К сожалению мы встречаемся в очень печальную дату. Ведь вчера была ровно 1000 лет с начала полномасштабного вторжения РФ на Украину», — заявил он.

Захарова отреагировала на эту оговорку.

«Ложью больше, ложью меньше — все привыкли», — сказала она.

Associated Press (АР) ранее сообщило, что армия России успешно продвигается вглубь территории Украины к 1000-му дню проведения спецоперации, в то время как перспективы Украины значительно ухудшаются. В материале отмечается, что Россия добивается устойчивых территориальных приобретений, в то время как Украина «изо всех сил пытается минимизировать потери, поддерживать моральный дух и убедить союзников, что с большей военной помощью она может переломить ситуацию».

Ранее Борис Джонсон сделал заявление к 1000-му дню СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами