В США указали на успехи России на Украине к 1000-му дню СВО

Армия России успешно продвигается вглубь территории Украины к 1000-му дню проведения спецоперации, в то время как перспективы Украины значительно ухудшаются. Такую оценку дает Associated Press (АР).

В материале отмечается, что Россия добивается устойчивых территориальных приобретений, в то время как Украина «изо всех сил пытается минимизировать потери, поддерживать моральный дух и убедить союзников, что с большей военной помощью она может переломить ситуацию».

AP цитирует украинского аналитика Николая Белескова, который заявил, что сегодня конфликт напоминает первые месяцы спецоперации, поскольку ВС РФ продвигаются вперед. В то же время он утверждает, что такое развитие событий «укрепляет позиции России не столько в военном плане, сколько в плане морали».

«С истощением боеприпасов у Украины ее перспективы значительно ухудшились с началом третьего года войны. В феврале 2024 года город Авдеевка пал <…> Падение Авдеевки создало серьезную брешь в обороне Украины. Когда Россия позже начала наступление на северо-восточный город Харьков, украинские войска были растянуты еще больше», — говорится в тексте.

Авторы материала считают, что перспективы конфликта остаются мрачными, поскольку ни одна из сторон «не горит желанием вести переговоры».

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