Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в РФ

Мишустин: в России продолжает повышаться уровень продовольственной безопасности

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в стране. Его цитирует РИА Новости.

«Продолжает системно повышаться уровень продовольственной безопасности: зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ, говоря об итогах реализации государственной программы развития сельского хозяйства за 2023 год.

По его словам, всего этого хватает России и для поставок партнерам за рубеж.

Премьер также отметил, что в стране заметно увеличились урожаи фруктов и овощей, в том числе картофеля.

«Примерно около 11% сейчас фиксируем рост», — добавил он.

21 июня глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сказала, что ведомство ожидает роста цен на зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

31 мая вице-премьер РФ Николай Патрушев заявил, что в текущем сельхозсезоне Россия сможет отправить на экспорт до 70 млн тонн зерновых.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году впервые займет более четверти мирового рынка зерна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами