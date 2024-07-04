Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о системном повышении уровня продовольственной безопасности в стране. Его цитирует РИА Новости.

«Продолжает системно повышаться уровень продовольственной безопасности: зерна, мяса, сахара, рыбы, растительного масла», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ, говоря об итогах реализации государственной программы развития сельского хозяйства за 2023 год.

По его словам, всего этого хватает России и для поставок партнерам за рубеж.

Премьер также отметил, что в стране заметно увеличились урожаи фруктов и овощей, в том числе картофеля.

«Примерно около 11% сейчас фиксируем рост», — добавил он.

21 июня глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сказала, что ведомство ожидает роста цен на зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

31 мая вице-премьер РФ Николай Патрушев заявил, что в текущем сельхозсезоне Россия сможет отправить на экспорт до 70 млн тонн зерновых.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году впервые займет более четверти мирового рынка зерна.