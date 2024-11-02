Россия предложила ЕЭК сдержать рост цен на сливочное масло

Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЕЭК.

Российская сторона хочет, чтобы регулятор на полгода ввел тарифную льготу в отношении сливочного масла, которое «ввозится в страну в объеме не более 30 тысяч тонн».

Участники комиссии планируют обсудить запрос РФ в период с 2 по 22 ноября 2024 года.

В ЕЭК отметили, что целью инициативы является сдерживание темпов роста цен на сливочное масло в РФ, являющееся одним из социально значимых продуктов питания в стране.

Цены на сливочное масло в России выросли более чем на 25% с начала года, в связи с чем власти ищут новые источники его импорта.

2 ноября в Россельхознадзоре заявили, что Объединенные Арабские Эмираты начали с 18 октября поставлять сливочное масло в Россию. С 27 октября аналогичные поставки начались из Турции. Кроме того, власти разрешили ввозить сливочное масло из Индии и Ирана, что уже привело к снижению цен в оптовом сегменте.

Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому.