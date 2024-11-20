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The Economist предупредил об усилении давления на Украину по переговорам

Economist: давление на Украину с требованием переговоров усилится в 2025 году

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Журнал The Economist прогнозирует, что давление на власти Украины с требованием начать мирные переговоры с Россией значительно возрастет в 2025 году.

Отмечается, что Украина окажется перед необходимостью пойти на это из-за резкого снижения военной поддержки со стороны Запада. Предполагается, что администрация избранного президента США Дональда Трампа, скорее всего, заморозит ранее одобренный пакет помощи Украине в размере $61 млрд.

Также The Economist написал о том, что украинским властям придется смириться с присоединением к России новых регионов. Издание подчеркивает, что любая договоренность об урегулировании конфликта будет предусматривать сохранение за Россией новых регионов. Кроме того, журнал отмечает, что Украина вряд ли вступит в НАТО, пока президентом Соединенных Штатов будет Дональд Трамп.

Ранее на Западе исключили победу Украины в противостоянии с Россией.

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