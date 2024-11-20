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Стали известны последствия возможного закрытия торгпредства РФ в Швеции

Посол РФ: закрытие торгпредства в Швеции больше повлияло бы на шведскую сторону

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Depositphotos

Посол России в Швеции Сергей Беляев заявил ТАСС, что возможное закрытие торгового представительства Российской Федерации в Швеции не будет способствовать развитию экономических отношений между Москвой и Стокгольмом.

«Убеждены, что закрытие торгового представительства Российской Федерации в Швеции не будет способствовать развитию взаимовыгодных двусторонних и глобальных экономических отношений в настоящее время и в будущем», — заявил он.

По его словам, от закрытия торгпредства больше пострадает шведская сторона, чем российская.

Депутат парламента Швеции от Социал-демократической партии Маркус Селин ранее призвал министра внешней торговли страны Беньямина Дусе закрыть торговое представительство РФ.

До этого сообщалось, что власти Швеции расследуют обстоятельства инцидентов с кабелями связи, проложенными по дну Балтийского моря — между Литвой и Швецией, а также Финляндией и Германией.

Ранее сообщалось, что жители Финляндии и Швеции получат обновленные инструкции на случай войны.

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