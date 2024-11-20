Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ предположили, для чего США могли одобрить удары вглубь России

Посол Мирошник: США могли одобрить удары по РФ, чтобы не допустить переговоры

close
Kevin Lamarque/Reuters

Уходящая администрация главы Белого дома Джо Байдена одобрила удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России дальнобойными ракетами, возможно, по причине того, чтобы не допустить переговоров по конфликту на Украине. Своим мнением в эфире «Соловьев Live» озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Некая команда демократов пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти Дональду Трампу, который все больше начал говорить о мирном варианте разрешения конфликта. И вот этот трек была задача разрушить», — сказал он.

Мирошник отметил, что резко изменить ситуацию в зоне специальной военной операции западное дальнобойное вооружение, поставленное Украине, не сможет.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение президента Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта и приведет к еще большей реакции Москвы.

Ранее в СВР рассказали о реакции Запада на корректировку ядерной доктрины РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами