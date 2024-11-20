В МИД РФ предположили, для чего США могли одобрить удары вглубь России

Уходящая администрация главы Белого дома Джо Байдена одобрила удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России дальнобойными ракетами, возможно, по причине того, чтобы не допустить переговоров по конфликту на Украине. Своим мнением в эфире «Соловьев Live» озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Некая команда демократов пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти Дональду Трампу, который все больше начал говорить о мирном варианте разрешения конфликта. И вот этот трек была задача разрушить», — сказал он.

Мирошник отметил, что резко изменить ситуацию в зоне специальной военной операции западное дальнобойное вооружение, поставленное Украине, не сможет.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение президента Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта и приведет к еще большей реакции Москвы.

Ранее в СВР рассказали о реакции Запада на корректировку ядерной доктрины РФ.