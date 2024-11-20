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Южнокорейский депутат заявил об участии военных КНДР в боях на стороне РФ

Reuters: военные Северной Кореи участвовали в нескольких боях в составе ВС РФ

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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что в Курской области размещены около 10 900 северокорейских военных, некоторые из которых уже участвовали в боевых операциях в составе подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Пак Сун Вона, который является членом парламентского комитета по разведке, Национальная разведывательная служба (NIS) все еще устанавливает точное число потерь северокорейских войск и выясняет, сдался ли кто-либо из военных КНДР в плен.

По словам депутата, итогом недавних «деликатных переговоров» министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи с президентом России Владимиром Путиным может стать визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.

13 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявлял, что военнослужащие Северной Кореи уже участвуют в боевых операциях против Вооруженных сил Украины на территории Курской области. По его словам, российские эксперты «обучили солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию беспилотников». Кроме того, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность войск КНДР в России может возрасти до 100 тысяч человек.

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