МИД Китая призвал Россию и Украину к снижению стратегических рисков

Россия и Украины должны приступить к снижению стратегических рисков, а также способствовать деэскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает ТАСС.

«В сложившейся ситуации все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, совместно способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций, а также снижать стратегические риски», — сказал дипломат, комментируя удары западными дальнобойными ракетами с территории Украины и обновленную ядерную доктрину России.

Линь Цзянь добавил, что позиция Китая относительно происходящего не изменилась. По его словам, Пекин намерен «играть конструктивную роль».

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужна поддержка новой администрации Соединенных Штатов. Глава ведомства подчеркнул, что это единственный путь к достижению мира.

Ранее военный эксперт оценил возможности запасов ATACMS у Украины.