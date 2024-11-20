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Военный эксперт оценил возможности запасов ATACMS у Украины

Полковник Матвийчук: запасов ATACMS у Украины недостаточно для перемен на фронте

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John Hamilton/AP

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с «Лентой.ру», что у Украины недостаточно дальнобойных американских ракет ATACMS, чтобы добиться серьезных перемен на фронте.

По словам эксперта, имеющихся у Украины снарядов хватит, чтобы нанести ущерб инфраструктуре, особенно мирной и гражданской.

«Такая ракета может разрушить подстанцию, узел, возможно, нанести поражение железнодорожному мосту. А вот чтобы переломить ход боевых действий, на Курском направлении, допустим, на Донецком, этого очень мало», — сказал Матвийчук.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как ранее писала газета The Times, у Украины может быть всего 50 ракет ATACMS. При этом, по информации журнала Forbes, их еще меньше, поскольку Вашингтон поставлял Киеву эти боеприпасы всего дважды, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали их в нескольких рейдах.

По прогнозам The Times, запасы ВСУ могут иссякнуть в начале 2025 года.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один. На месте, куда упали части ракеты, произошел пожар, но его оперативно потушили. Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о первом использовании ATACMS по целям вглубь России, однако украинские СМИ сообщили об ударе баллистическими ракетами по военному объекту, расположенному в 130 км от границы.

Ранее в США прокомментировали возможность переговоров после использования ATACMS Украиной.

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