Распространители слухов о покушении на Кадырова потребовали их опровержения

Распространившие слухи о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов потребовали у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) рассказать главе республики правду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение, которое есть в распоряжении агентства.

На видео Мамадибиров и Гошдадов обвиняют Гаджиева в том, что он обманом втянул их в распространение ложной информации, пообещав им по $2,5 млн каждому. Мужчины утверждают, что выполнили свои обязательства, однако обещанное вознаграждение так и не получили. Они настаивают на том, чтобы бывший депутат признался Кадырову в том, что покушение не планировалось.

«Теперь ты выключил телефон. Теперь мы тебе говорим. Иди и рассказывай Рамзану о том, как ты нас [обманул]», — говорят Мамадибиров и Гошдадов в обращении.

По словам мужчин, именно Гаджиев является организатором слухов о покушении.

10 октября Кадыров объявил кровную месть членам Совета Федерации и Государственной думы, которые якобы планировали покушение на него из-за скандала вокруг маркетплейса Wildberries. Заказчиками чеченский политик назвал сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров ответил на обвинения в покушении на экс-чиновника из Узбекистана.