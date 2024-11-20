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Распространители слухов о покушении на Кадырова потребовали их опровержения

РИА: распространители слухов о покушении на Кадырова потребовали опровержения

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Распространившие слухи о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова Абдула Мамадибиров и Мурад Гошдадов потребовали у бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) рассказать главе республики правду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение, которое есть в распоряжении агентства.

На видео Мамадибиров и Гошдадов обвиняют Гаджиева в том, что он обманом втянул их в распространение ложной информации, пообещав им по $2,5 млн каждому. Мужчины утверждают, что выполнили свои обязательства, однако обещанное вознаграждение так и не получили. Они настаивают на том, чтобы бывший депутат признался Кадырову в том, что покушение не планировалось.

«Теперь ты выключил телефон. Теперь мы тебе говорим. Иди и рассказывай Рамзану о том, как ты нас [обманул]», — говорят Мамадибиров и Гошдадов в обращении.

По словам мужчин, именно Гаджиев является организатором слухов о покушении.

10 октября Кадыров объявил кровную месть членам Совета Федерации и Государственной думы, которые якобы планировали покушение на него из-за скандала вокруг маркетплейса Wildberries. Заказчиками чеченский политик назвал сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров ответил на обвинения в покушении на экс-чиновника из Узбекистана.

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