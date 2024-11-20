В США заявили, что победа Трампа на выборах затмила обсуждение Украины

Возвращение в Белый дом республиканца Дональда Трампа отодвинуло на второй план обсуждение ситуации на Украине во время саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, украинский конфликт «занял только один параграф» в коммюнике. Утверждается, что лидеров государств больше интересовали взгляды избранного президента Соединенных Штатов и его будущая политика.

19 ноября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не все главы МИД и минобороны стран Евросоюза на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что текущая стратегия Евросоюза по поддержке Киева в украинском конфликте себя не оправдала, полностью провалившись, поэтому европейским государствам следует задуматься о плане «Б».

Ранее глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию.