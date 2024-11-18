Глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз усиливать «международную изоляцию» России, а также потребовал снятия ограничений по ударам вглубь РФ и защиты неба над территорией республики. Его слова с выступления глав МИД стран Евросоюза приводит «Европейская правда».

«Мы должны оставаться непоколебимыми. Никакого ослабления международной изоляции России. Никакого умиротворения агрессора. Ничего об Украине без Украины», — сказал Сибига.

По его словам, «справедливого мира» можно достичь только силой и своевременными решениями. Речь идет о приглашении Украины в НАТО, снятии ограничений на удары вглубь РФ, разрешении странам-соседям сбивать ракеты и БПЛА в украинском небе, и усилении санкций против России, указал министр.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что изначально поддерживал идею разрешить Киеву удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. По словам Борреля, соответствующий вопрос будет на повестке дня на совете глав МИД стран ЕС в понедельник.

Ранее журналист раскрыл, как Евросоюз уничтожит себя сам из-за помощи Украине.