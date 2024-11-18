Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию

Глава МИД Украины Сибига призвал ЕС к международной изоляции России

close
Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз усиливать «международную изоляцию» России, а также потребовал снятия ограничений по ударам вглубь РФ и защиты неба над территорией республики. Его слова с выступления глав МИД стран Евросоюза приводит «Европейская правда».

«Мы должны оставаться непоколебимыми. Никакого ослабления международной изоляции России. Никакого умиротворения агрессора. Ничего об Украине без Украины», — сказал Сибига.

По его словам, «справедливого мира» можно достичь только силой и своевременными решениями. Речь идет о приглашении Украины в НАТО, снятии ограничений на удары вглубь РФ, разрешении странам-соседям сбивать ракеты и БПЛА в украинском небе, и усилении санкций против России, указал министр.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что изначально поддерживал идею разрешить Киеву удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. По словам Борреля, соответствующий вопрос будет на повестке дня на совете глав МИД стран ЕС в понедельник.

Ранее журналист раскрыл, как Евросоюз уничтожит себя сам из-за помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами