США не нашли признаков подготовки России применить ядерное оружие

Соединенные Штаты не видят никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на заявления американских официальных лиц.

Согласно информации агентства, недавние изменения в ядерной доктрине России были ожидаемым шагом и не вызвали у США особых опасений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своем выступлении 19 ноября предупреждал, что новая редакция ядерной доктрины предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на использование западными странами дальнобойных ракет против России. Песков отметил, что действия Запада создают ситуацию, характерную для «качественно нового витка» напряженности в международной политике.

Ранее Владимир Путин издал указ, который отвергает новую ядерную доктрину Российской Федерации, известную как Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Главным постулатом этой доктрины является то, что ядерное оружие должно рассматриваться как последняя инстанция для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В условиях увеличения военных угроз и рисков для России стало необходимым пересмотреть параметры, которые могут привести к использованию ядерного арсенала.

Следует отметить, что предыдущая версия ядерной доктрины была утверждена еще в июне 2020 года и пришла на смену документу, который был введен в действие десять лет назад. Это обновление подчеркивает изменившийся стратегический контекст и необходимость адаптации к новым условиям безопасности.

20 ноября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что попытки некоторых стран НАТО разрешить наносить удары вглубь России не останутся без ответа.

Ранее в США попрощались с Украиной после решения Зеленского наносить удары ATACMS.